Трамп выступил с обещанием в отношении Палестины и Израиля

Вашингтон инициирует диалог между палестинцами и Израилем, чтобы договориться о политических перспективах мирного сосуществования, пишет The Guardian со ссылкой на «полноценный план» президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе.

В понедельник, 29 сентября, в Белом доме прошли переговоры между главой США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили кризис в секторе Газа и представили планы по его завершению.

«Соединенные Штаты инициируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политических перспективах мирного и процветающего сосуществования», — говорится в представленном Вашингтоном документе.

Согласно плану, по мере установления контроля и стабильности в секторе, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет выводить свои войска в соответствии со стандартами, этапами и сроками, связанными с демилитаризацией.

Ранее Трамп сообщил, что что ХАМАС и другие движения не будут играть никакой роли в будущем управлении Газой, ни прямо, ни косвенно, ни вообще.

Белый дом обнародовал мирный план по Газе

Президент уточнил, что его план предусматривает создание «Совета мира» — международного органа, который возглавят он сам и лидеры других стран, входящих в совет. Он добавил, что в организацию также будет включен бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.