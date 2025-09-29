Рядом с местом встречи Трампа и Нетаньяху загорелся автомобиль спецслужб

Неподалеку от Белого дома, где 29 сентября встретились президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, загорелся автомобиль американской Секретной службы. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на очевидцев.

По данным журналистов, на углу Пенсильвания-авеню и 18-й улицы вспыхнул внедорожник. Пожар оперативно потушили, и в настоящее время специалисты выясняют причину возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал.

На сегодняшней встрече Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа, и американский лидер подтвердил свою уверенность в скором заключении мирного соглашения.

Трамп принял в Белом доме иностранного лидера

Кроме того, премьер Израиля в присутствии Трампа позвонил главе катарского правительства Мухаммеду бен Абдель Рахману бен Джасем Аль Тани и извинился за удар по Дохе, который был нанесен 20 дней назад.