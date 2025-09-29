Трамп рассказал об обещании арабских и мусульманских стран по Газе

Арабские и мусульманские страны пообещали разоружить радикальное палестинское движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Арабские и мусульманские страны пообещали разоружить ХАМАС и все другие террористические организации в Газе», — уточнил американский лидер.

По его словам, урегулирование конфликта в Газе должно стать частью «более широкого мира на Ближнем Востоке».

Кроме того, Трамп заявил об историческом дне для мира и призвал называть это «вечным миром» в регионе.

25 сентября газета Financial Times писала со ссылкой на источники, что глава Белого дома на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа.

В основе плана лежит идея об отправке в Газу воинского контингента, который будет сформирован из военнослужащих арабских и мусульманских государств. По мнению Трампа, это послужит для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Также отдельным пунктом плана является освобождение всех удерживаемых израильских заложников.