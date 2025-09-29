Украина должна признать территориальные реалии для завершения конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заметил, что также для окончания боевых действий Киеву следует отказаться от нацизма и вступления в НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что для достижения прочного мира на Украине необходимо международное признание новых территориальных реалий.

Глава МИД напомнил, что по итогам референдумов в состав РФ вошли Крым, Севастополь, Запорожье, ДНР, ЛНР, Херсонская область.

Лавров подчеркнул, что следующим условием является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Журналисты британской газеты The Daily Telegraph заметили, в свою очередь, что правительство Украины может отказаться от части утраченных в ходе конфликта территорий ради прекращения боевых действий.