План президента США Дональда Трампа по Газе предполагает вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В тексте отмечается, что в случае согласия обеих сторон на предложения Трампа — «война немедленно прекратится».

«Израильские силы отойдут на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников, военные операции будут приостановлены, а линии фронта заморожены до выполнения условий полного поэтапного вывода», — говорится в документе.

План Трампа предполагает, что в течение 72 часов после принятия соглашения Израиль должен освободить 250 пожизненно заключенных и 1700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года.

Белый дом: Трамп и Нетаньяху хотят согласовать мирный план по Газе

Кроме того в документе подчеркивается, что жителей Газы «не будут принуждать» покинуть полуэксклав, а, наоборот, будут призывать остаться. При этом желающие также смогут свободно покинуть территорию.