Во всем Афганистане пропал интернет

На всей территории Афганистана пропало интернет-соединение. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

Как сообщает источник, сейчас страна находится в состоянии полного отключения интернета. Кроме того, в стране также нарушена работа телефонной связи. По информации NetBlocks, это произошло из-за действий властей «Талибана».

«В Афганистане сейчас наблюдается полное отключение интернета, поскольку власти Талибана предпринимают меры по укреплению морали. Несколько сетей были поэтапно отключены в течение утра; в настоящее время также затронуты телефонные услуги», — сообщает источник.

Ранее верховный лидер Исламского Эмирата Афганистана Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить проводной интернет в ряде регионов страны для «предотвращения аморального поведения».