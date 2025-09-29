Все, кто называл Трампа «российским шпионом», начали таинственно исчезать

Новости из спецслужб США в последнее время напоминают приключенческий сериал. То Министерство обороны переименуют в Министерство войны, то в ЦРУ очередная громкая отставка. Так, по данным журнала Economist, в ЦРУ была уволена женщина с более чем 20-летним стажем работы в разведке. Она считалась одним из самых лучших и высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России.

Единственная «утечка» о причинах случившегося состоит в том, что в 2016 году, будучи главным офицером разведки по России и Евразии, уволенная сотрудница курировала подготовку доклада, в котором описывалось вмешательство российской стороны в президентские выборы того года в пользу Трампа. То есть она, судя по всему, была участницей знаменитого «Раша-гейт», которое заставило шататься кресло под Трампом в его предыдущую каденцию.

Сейчас Трамп, судя по всему, взялся за ФБР. Он уволил ряд сотрудников, которые в 2020 году преклонили колени на протестах в Вашингтоне из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, 25 мая 2020 года афроамериканец Флойд был арестован якобы за то, что якобы использовал поддельные деньги при покупке сигарет. Во время ареста белый полицейский Дерек Шовин надавил коленом на шею и спину Флойда, прижав его к асфальту, и продержал его в таком положении почти 8 минут, в результате Флойд погиб. Это стало причиной массовых беспорядков в США.

Почему только сейчас, 5 лет спустя, сотрудников ФБР начали карать за коленопреклонение на акции протеста по случаю гибели афроамериканца? Что произошло в американских спецслужбах? Как и почему меняются их правила? С таким вопросом «СП» обратилась к ведущему научному сотруднику Института США и Канады Владимиру Васильеву.

– Сейчас в ФБР идет тотальная чистка, как, впрочем, и в других американских спецслужбах. Во-первых, 1 октября – голосование по бюджету, который серьезно ударит по социальным гарантиям, особенно в части медицинского обслуживания. В этой связи акции протеста, особенно среди цветного населения Америки, не исключены.

Во-вторых, Трамп – президент мести. В 2020 году, когда под ним шаталось президентской кресло, среди сотрудников спецслужб на его сторону не встал фактически никто. Не лишне вспомнить и «Раша-гейт» – скандал, разгоревшийся в 2017 году в связи с тем, что Трампа объявили чуть ли не «российским шпионом».

Сейчас 47-й президент США хочет остаться таковым не только на оставшиеся 3 года. У него большие планы, вот и бейсболки с надписью «2028 год» у него уже готовы. А удержать власть в стране без силовых структур в США невозможно. Трамп это понимает чутьем битого человека, который однажды упустил власть потому, что его не поддержали силовики.

«СП»: Но, может быть, для сотрудников ФБР просто вводится какой-то этический кодекс, который связан с отношением в том числе к национальным меньшинствам? В частности, к афроамериканцам?

– Думаю, именно это и происходит. В ФБР уже есть этический кодекс, сотрудники его подписывают. Коленопреклонение полицейского перед протестующими в принципе выходит за рамки их полномочий. К тому же в американских СМИ упорно ходит версия, что Флойд скончался не от того, что его придавил полицейский, а потому, что задержанный находился под действием препаратов. Так или иначе, коленопреклоненные перед цветным населением полицейские – это сегодня в США нонсенс. Такие «стражи закона» Трампу не нужны.

«СП»: Не похоже ли это на политическую чистку?

– Разумеется, из спецслужб убирают тех, кто так или иначе в свое время насолил Трампу. И к ФБР у него много личных вопросов. Считается, что вся история в Флойдом была разыграна главным «кошельком» демократической партии Джорджем Соросом. И своим призывом к его аресту Трамп показывает, что ему известно, кто раскачивает лодку внутри страны.

Напомню, Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности "за поддержку насильственных акций" в Соединенных Штатах венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына.

Трамп считает, что беспорядки, которые начались после гибели Флойда, были инспирированы демократами и спонсированы Соросом. Сейчас он дает понять, что спецслужбы под его личном контролем, на «ручном управлении», и повторения волнений он не допустит. А волнения могут возникнуть и после принятия бюджета, и в связи с «большим прекрасным Биллем», который сокращает социальные гарантии.

Да мало ли еще причин – вон, к примеру, говорят, что губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом метит в президенты…

«СП»: Не складывается ли у вас впечатление, что Трамп вообще пытается показать, что любые симпатии правоохранительных органов к представителям цветного населения – это теперь наказуемо в США?

– Абсолютно верно. Весенние протесты в штате Калифорния показали, что полиции отдан приказ действовать безжалостно по отношению и к афроамениканцам, и к латиносам – ко всем, кто, по мнению Трампа, относится к категории «мигрант». Прямо или косвенно. Его тезис – Америка должна быть только для американцев, и на страже этого должны быть все силовые структуры.

К тому же в правоохранительных органах США вводят сейчас жесткие правила поведения. Установка – действовать жестко и беспощадно при любом проявлении инакомыслия и попытке предъявить претензии к власти. Это чем-то напоминает возвращение к жандармерии.

Новые правила в силовых структурах очевидно имеют и расово-этническую направленность. Так или иначе, на службе останутся самые преданные, готовые подчиниться любому приказу. В США есть такой тезис: «Если тебя застрелил полицейский, значит он был прав».

«СП»: То есть это, по сути, принцип: не ищи справедливости, не ищи законности, просто подчиняйся?

– Это своего рода попытка держать население в страхе. Что касается полиции, то там будет действовать принцип: «Если ты часть системы – ты её марионетка. Твоя задача – исполнять приказы и подчиняться».

Да, это, возможно, способ удержать власть на штыках. Но так Америку великой не сделаешь. И после этого все разговоры об американской демократии слышать становится просто неловко.