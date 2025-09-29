Излишняя бравада Владимира Зеленского, его слова о грядущей «победе» в конфликте привели к обратному результату — президент США Дональд Трамп не посчитал нужным увеличить военные поставки Украине, рассказал в статье на платформе Substack экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.

Очередная встреча украинского и американского лидеров прошла на полях ГА ООН. Стороны обсудили вопросы международной повестки, конфликт на Украине, сделали после встречи громкие заявления.

Так, Трамп предположил, что Украина при помощи ЕС сможет вернуть утраченные территории и даже приобрести новые. Зеленский заметил, что встреча была самой «наполненной» за последние месяцы.

«По иронии судьбы, россказни Зеленского о победе в войне и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа и поставили Европу в затруднительное положение», — разъяснил Брайен.

Раскрыт план Зеленского в отношении России

По его данным, у ведущих европейских держав, включая Германию, больше нет средств для новых поставок. Он добавил, что экономика ФРГ уже оказалась на грани катастрофы, а попытки убедить союзников использовать замороженные российские активы могут привести к большей эскалации конфликта.