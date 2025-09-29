Грузия не будет поздравлять действующие власти Молдавии с победой на парламентских выборах, пока эта страна входит в состав СНГ. С таким заявлением выступил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Пока Молдавия остается членом СНГ, нам будет трудно поздравлять. Мы подождем, пока Молдавия не выйдет из СНГ, и после этого пересмотрим вопрос поздравления", - ответил Кобахидзе журналистам, спросившим о том, собирается ли он поздравлять молдавского президента Майю Санду с победой ее Партии действия и солидарности на парламентских выборах.