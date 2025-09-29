Северная Корея публично закрыла вопрос об отказе от ядерного потенциала

КНДР никогда не откажется от своего ядерного потенциала, заявил в ходе выступления на ГА ООН заместитель министра иностранных дел страны Ким Сон Гён. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в августе 2025 года президент Республики Корея Ли Чжэ Мён представил план денуклеаризации Северной Кореи, состоящий из трех частей.

Согласно документу, на первом этапе предусматривается заморозка ядерных и ракетных программ КНДР, на втором — их сокращение и на третьем — полная ликвидация.

«Навязывание так называемой «денуклеаризации» КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции. Мы никогда не откажемся от ядерного потенциала», — разъяснил Ким Сон Гён.

Дипломат заметил, что ядерное оружие Пхеньяна гарантирует мир на Корейском полуострове. Он добавил, что государство обладает потенциалом сдерживания.

Ранее стало известно, что инженеры КНДР близки к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной в случае конфликта поразить США.