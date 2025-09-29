Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине был в числе приоритетных тем переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, он провел с Трампом и его делегацией продуктивную и содержательную встречу.

«Мы обсудили в дружественной обстановке множество вопросов. В центре нашего внимания были зверства в Газе, растущая агрессия Израиля, война между Россией и Украиной, а также события в нашем регионе. Мы подробно рассмотрели вопросы сохранения стабильности в Сирии и установления мира на Ближнем Востоке», — сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.

Эрдоган и Трамп обсудили шаги по Украине

Переговоры американского и турецкого лидеров состоялись 25 сентября в Белом доме. В тот же день Трамп выразил уверенность, что Эрдоган может оказать значительное влияние на прекращение огня на Украине. А президент Турции после встречи сообщил, что Анкара намерена продолжать усилия по урегулированию конфликта.