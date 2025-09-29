Пресс-секретарю Токаева пришлось доказывать, что тот встречался с Трампом

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай опубликовал в своем Telegram-канале фото главы государства с президентом США Дональдом Трампом после того, как в сети появились слухи, что встречи лидеров стран якобы не было.

На одной из фотографий Токаев и Трамп пожимают руки, а на второй можно увидеть жену президента Штатов Меланию. Кадры подписаны: Нью-Йорк, США, 2025 г.».

Токаев посещал Нью-Йорк 21-23 сентября в рамках Генассамблеи ООН. 22-го числа пресс-служба президента Казахстана сообщила, что он провел встречу с Трампом.

В релизе уточнялось, что главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и международную торговлю. Уточнялось, что Трамп якобы отмечал важность расширения взаимодействия в области экономики.

Токаев переговорил с Трампом

27 сентября на трибуне Генассамблеи ООН выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Во время своей речи он подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине.