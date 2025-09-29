Офис Зеленского рассчитывает сразу на четыре сделки с США

Киев рассчитывает подписать с Вашингтоном четыре ключевых документа о поставках оружия, совместном производстве дронов, свободной торговле и гарантиях безопасности.

Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Нам важно согласовать и подписать очень важные документы. Это, в первую очередь, документы по поставкам американского оружия, это [документы] по поставкам наших дронов и совместному производству [дронов] с США. Это соглашение о свободной торговле, ну, и, безусловно, самый важный документ — о гарантиях безопасности», — сказал Андрей Ермак, сообщает ТАСС.

По его словам, украинская техническая делегация отправится в США на текущей неделе для переговоров по двум из этих соглашений. Также Ермак анонсировал свой визит в Вашингтон совместно с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и визит премьер-министра страны Дениса Шмыгаля в середине октября.

Американское издание Politico, ссылаясь на высказывания Владимира Зеленского, сообщило, что Украина ведет подготовку к заключению масштабного соглашения о закупке вооружений с Соединенными Штатами. Как отмечается, Киев предоставил администрации президента США Дональда Трампа развернутый список своих военных потребностей, в который вошли запросы на поставку оружия с увеличенной дальностью действия.

Согласно опубликованной информации, перечень включает системы противовоздушной обороны, ракеты дальнего радиуса действия, а также другие образцы высокотехнологичного вооружения.