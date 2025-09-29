В ФРГ мужчина нашел в своей куртке выигравший 15 миллионов евро билет

Житель Франкфурта-на-Майне в Германии через полгода после розыгрыша обнаружил в кармане своей куртки лотерейный билет, выигравший 15,3 миллиона евро. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, житель ФРГ благополучно забыл о купленном лотерейном билете, не подозревая, что стал обладателем 15,3 миллионов евро. При этом после розыгрыша компания Lotto Hessen развернула целую кампанию с плакатами по его поиску.

«Я слышал об этом по радио и подумал про себя: "Каким же дураком надо быть, чтобы не забрать выигрыш?" Мне и в голову не приходило, что они могут искать именно меня», — рассказал счастливчик.

Найти выигрышный билет мужчине помогло похолодание: он решил надеть куртку, которую не надевал с марта, и обнаружил забытый квиток в кармане.

«Когда я сравнил цифры на телефоне и увидел выигрыш, я был совершенно шокирован», — признался житель Германии.

Известно, что на выигранные деньги мужчина планирует купить новый диван в гостиную, а также помочь своим детям.