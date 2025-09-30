Вопрос о передаче Украине дальнобойных американских ракет Tomahawk остается открытым, никаких решений по этому поводу не принималось. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, чьи слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что просьба о поставке соответствующего оружия прозвучала от президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Генассамблее ООН.

«Не было никаких комментариев - ни о том, что это произойдет, ни о том, что этого не произойдет. В публичных сообщениях снова подтверждается, что их запросили. Это, очевидно, подхватила мировая пресса», — сказал Келлог.

Спецпредставитель подчеркнул, что это передовая ракетная система США, и когда Вашингтон «наносит военный удар где-либо в мире, это обычно происходит с помощью ракеты Tomahawk».

Раскрыт коварный план НАТО по передаче Украине Tomahawk

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.