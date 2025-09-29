В Молдавии целенаправленно запрещают политические партии, не поддерживающие вступление страны в НАТО и Евросоюз, рассказал в эфире YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

Накануне стало известно, что власти республики сняли с выборов партии «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова». Кроме того, администрация Молдавии предприняла ряд мер против остальных оппозиционных партий.

«В Молдавии запрещена партия, потому что у нее есть сомнения в перспективах вступления в НАТО или ЕС. Это, предположительно, считается основанием для запрета политической партии в Молдавии», — заметил Меркурис.

По его мнению, это «невероятно» для тех, кто поддерживает свободные выборы, плюрализм мнений, многообразие взглядов и демократические процессы.

Эксперт заметил, что европейские чиновники не скрывают своего желания, чтобы победу одержала правящая партия президента Молдавии Майи Санду.

В Молдавии оппозиция отказалась признавать итоги выборов

Евросоюз сам активно вмешивается в выборы в республике, голословно обвиняя Москву в том, что она якобы пытается повлиять на них, констатировал Меркурис.