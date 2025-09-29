В Киеве выступили с неожиданным ходом в отношении Трампа

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении к Нобелевскому комитету с предложением выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующая карточка законопроекта №14088 от 29 сентября 2025 года появилась на официальном сайте парламента.

Инициаторами постановления выступила группа из нескольких народных депутатов, в том числе Анна Скороход, Анатолий Урбанский и Тарас Батенко.

Как отмечает Telegram-канал «Политика Страны», данная инициатива, скорее всего, не была согласована с Офисом президента. Аналитики канала обращают внимание, что среди подписантов лишь один депутат представляет правящую партию «Слуга народа», что указывает на неофициальный характер предложения.

Макрон: Трамп не заслужил Нобелевскую премию

Стоит отметить, что идея о присуждении Нобелевской премии мира Дональду Трампу уже озвучивалась ранее. В частности, с подобной инициативой выступал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Поддержку такой идее выражали и другие представители американской администрации, комментируя решительные действия Трампа в отношении поддержки Украины, включая недавнее разрешение на использование дальнобойного оружия по территории РФ.