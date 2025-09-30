Орбан заявил, что Россия победила на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час» прокомментировал утверждение американского президента Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, указав, что Россия победила в конфликте и вопрос закрыт. По словам венгерского лидера, глава Белого дома спрашивал его мнение по данному вопросу.

«Я ответил, что исход конфликта решён: русские победили. Этот вопрос закрыт», — подчеркнул Орбан.

Орбан назвал охотой на ведьм приговор Саркози

Ранее он также заявил, что Украина потеряла пятую часть территории, поэтому у неё нет суверенитета.

Также Орбан выразил уверенность, что Украина исчезнет без финансовой поддержки Запада.