Сикорский заявил, что конфликт на Украине может завершиться как Первая мировая

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предполагает, что конфликт между Россией и Украиной может закончиться аналогично Первой мировой войне.

"Эта война, скорее всего, завершится так же, как закончилась Первая мировая", - заявил Сикорский 28 сентября в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, это может случиться из-за того, что одна из сторон исчерпает ресурсы, необходимые для продолжения боевых действий.

Ранее премьер Польши Дональд Туск обратил внимание на расхождения между США и Европой по вопросу поддержки Украины. Издание Financial Times отметило, что американский лидер Дональд Трамп в течение месяцев пытался принудить Киев признать российскими утраченные территории, однако недавно сменил риторику, заявив, что Украина могла бы "сражаться и забрать все территории" при поддержке ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что регион не в состоянии самостоятельно оказывать помощь без участия США. В свою очередь Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности по Украине на Европу.