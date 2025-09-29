Глава Евросовета хочет обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Антониу Кошта рассчитывает, что переговорные кластеры, которые считаются ключевыми юридическими шагами на пути к членству, могут открыть с согласия квалифицированного большинства стран Евросоюза.

Сейчас для этого требуется единогласное соглашение. По замыслу председателя Европейского Совета, более низкий порог для начала переговоров позволит Украине и Молдавии начать реформы для достижения стандартов ЕС. При этом для закрытия кластера по-прежнему понадобится поддержка всех столиц ЕС.

Как напоминает издание Politico, Молдавия остаётся официальным кандидатом на членство в ЕС. Кишинёв находится в паре с Киевом в процессе вступления в объединение и не может двигаться вперёд, пока сохраняется тупиковая ситуация.