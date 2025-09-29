Орбан отказался считать Украину суверенным государством

Суверенитету Украины давно пришел конец, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире местного ТВ.

"Украине нельзя вести себя так, как будто она суверенное государство", - приводит его слова РИА Новости.

Орбан отметил, что Украина потеряла пятую часть своей территории, а оставшуюся часть содержат ее западные союзники, из чего он сделал вывод, что "суверенитет Украины на этом закончился".

Ранее венгерский политик прогнозировал, что Украина в будущем окажется разделена на три части - российскую, демилитаризованную и западную.

Он говорил, что Запад уже фактически признал существование "российской зоны", дискуссия идет лишь о том, из скольких бывших украинских областей она будет состоять и в скольких километрах от нее будет "демилитаризованная зона".