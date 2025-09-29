Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн на своей странице в социальной сети X призвал американского лидера выслушать и взвесить все аргументы по урегулированию конфликта на Украине.

«Какими бы ни были ваши решения, мой главный совет — выслушайте все аргументы», — написал он.

По словам экс-советника, если Североатлантический альянс поставляет оружие Украине, то тогда США ведет прокси-войну против России. Он задался вопросом, разве в таком случае Вашингтон не участвует напрямую в украинском кризисе.

Келлог: Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

Ранее Флинн заявил, что власти Евросоюза хотят втянуть западных союзников по НАТО в войну против России. Он уточнил, что ЕС готов использовать любые уловки, чтобы сделать это.