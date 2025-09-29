Додон обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Молдавии

Запад использовал все рычаги для помощи нынешней власти на парламентских выборах в Молдавии, отметил экс-президент республики Игорь Додон. Он добавил, что было зафиксировано прямое вмешательство лидеров ряда европейских стран, пишет РИА Новости.

В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 100% протоколов с участков, в парламент прошли блок «Альтернатива», ПДС, Патриотический блок, «Наша партия» и «Демократия дома». Правящая партия получила 55 мандатов из 101.

«Они уже говорят о победе Европы над Россией. Понятно, что это была не только внутриполитическая борьба, но и геополитическая. Были использованы все рычаги для того, чтобы помочь нынешней власти», — заметил Додон.

Политик уточнил, что практически все видные фигуры европейского истеблишмента побывали в Молдавии в последние месяцы. Он добавил, что на избирательную кампанию правящей партии выделяли средства различные НКО.

Ранее Додон сообщил о том, что в ходе парламентских выборов были зафиксированы многочисленные нарушения.