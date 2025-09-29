В Белом доме раскрыли повестку беседы Трампа и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют завершить согласование мирного плана по Газе в ходе очной встречи в понедельник, 29 сентября, рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, американский лидер выдвинул мирное предложение по урегулированию ситуации в анклаве после того, как ряд западных лидеров поддержал создание палестинского государства вопреки американским и израильским возражениям.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибудет буквально через несколько часов, чтобы встретиться с президентом и, надеемся, финализировать этот мирный план», — заметила Левитт.

Журналисты уточнили, что израильский лидер намеревается принять меры для укрепления связей с США. Они добавили, что главу правительства ожидает теплый прием.

Трамп заявил о намерении завершить с Нетаньяху план по мирному соглашению по Газе

Ранее Трамп сообщил, что надеется добиться от Нетаньяху согласия на «рамочный документ», который позволит прекратить войну на палестинской территории и освободить оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС.