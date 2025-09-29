Трамп дал демократам «последний шанс» предотвратить шатдаун

Президент США Дональд Трамп дал Демократической партии «последний шанс» для предотвращения шатдауна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп призвал руководство Демократической партии прибыть в Белый дом, чтобы обсудить дальнейшие меры по предотвращению шатдауна. Она также добавила, что такая встреча была бы «правильной по отношению к американцам».

«Президент дает демократам последний шанс быть разумными, прийти сегодня в Белый дом, попытаться обсудить это. Сейчас не время зарабатывать политические очки на атаке Дональда Трампа. Сейчас время поступить правильно по отношению к американскому народу и сохранить финансирование правительства», — заявила Левитт.

Ранее Трамп рассказал о возможном заключении соглашения по избеганию шатдауна в США.