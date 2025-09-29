МИД Украины признал, что война идет между Россией и НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия находится в состоянии необъявленной войны с трансатлантическим сообществом.

Свое заявление он сделал, выступая на форуме по безопасности в Варшаве.

«Мы должны признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, с трансатлантическим сообществом... Нам нужно признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, в необъявленной войне», — заявил Андрей Сибига, публикуют РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможные провокации Киева. Она заявила, что, судя по имеющейся информации, Украина планирует подстроить атаки дронов на объекты в Польше и Румынии, чтобы обвинить в этом Москву. По словам Захаровой, в случае реализации таких планов Европа окажется как никогда близка к началу Третьей мировой войны.

