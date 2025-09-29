В Венгрии сделали заявление о вступлении Украины в ЕС

Украине стоит отказаться от намерения присоединиться к Евросоюзу, так как с ее вступлением он окажется расколот еще больше. Такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет РИА Новости.

По словам Гуйяша, Украина заблокировала венгерские новостные сайты, которые «осмелились» писать о том, что ЕС и НАТО расколоты.

«Если расколотость Евросоюза является основанием для государственной цензуры на Украине, то Украине пора отказаться от намерения вступить в ЕС. Со вступлением Украины ЕС станет еще более расколотым», - констатировал Гуйяш в своем заявлении, опубликованном в соцсетях.

Он также посчитал, что главным «грехом» заблокированных Украиной СМИ стали сообщения о попытках фондов американского миллиардера Джорджа Сороса вмешаться «во внутреннюю политику суверенных стран».

Ранее Украина запретила въезд в страну трем высокопоставленным венгерским военным. После чего министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит членство Украины в Евросоюзе.

Раскрыт план Евросоюза по передаче Украине российских активов

А в июле глава МИД Венгрии называл неприемлемым предложение Еврокомиссии о предоставлении Киеву более 300 миллиардов евро помощи в течение следующих семи лет.