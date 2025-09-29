Пока вы не уснули: условие Зеленского для переговоров с РФ и Туск о войне нового типа

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако с условиями.

По его словам, дипломатический процесс может стартовать с линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия. Лидеры могли бы согласовать прекращение огня, а команды — разработать план завершения конфликта.

"Однако Россия не должна наносить новые линии границ на Украине", - высказался Зеленский на форуме по безопасности в Польше.

Туск заявил о начале в Европе "войны нового типа"

Европа стоит перед лицом «войны нового типа», и главная задача сегодня — заставить всё западное сообщество осознать эту реальность. С таким предупреждением выступил в Варшаве на конференции по безопасности Warsaw Security Forum премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

«Самая большая и важная задача для наших лидеров общественного мнения сегодня — заставить других людей... все западное, трансатлантическое сообщество, осознать: это война», — заявил Туск. Он добавил, что хоть эта война и кажется «странной», она, тем не менее, является фактом. «Мы этого не хотели, это иногда странно, война нового типа, но это все равно война», — подчеркнул польский премьер.

Голикова: некоторые россияне могут дожить до 120 лет

Каждый человек стареет индивидуально, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зампредседателя правительства России Татьяну Голикову.

По ее словам, задача государства состоит в развитии возможностей для такой продолжительности жизни.

"Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны", – отметила зампредседателя правительства.

Водитель в Москве открыл стрельбу во время конфликта с велосипедистом

В Москве задержали 41-летнего водителя, который открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с велосипедистом. Об этом сообщила пресс-служба УВД по СВАО.

Инцидент произошел на улице Малыгина, а подозреваемый был задержан по горячим следам на Шушенской улице.

По словам начальника ИиОС ГУ МВД России по Москве полковника внутренней службы Владимира Васенина, поводом для разбирательства стало заявление 47-летнего велосипедиста.

Мужчина рассказал, что во время поездки у него произошел конфликт с водителем иномарки, который в итоге высунулся из окна автомобиля и выстрелил в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

На Камчатке произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали в понедельник, 29 сентября, в 20:46 по местному времени (11:46 мск). Их магнитуда достигала 5,3 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в акватории Авачинского залива в 86 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 31 километра.

Восстановившийся после ожога Киркоров поднял гонорар за новогодние концерты

Певец Филипп Киркоров активно принимает заказы на новогодние выступления после лечения ожога, полученного на концерте из-за пиротехники. По словам продюсера Сергея Дворцова, как и другие звезды первой величины, исполнитель хита «Зайка моя» поднял гонорары за свои выступления в декабре и январе в 2 раза. Об этом узнал сайт «Страсти».

Дворцов отметил, что Филипп восстановился после травмы и вернулся к корпоративам, однако пока он очень избирателен.

Галкин* снял обручальное кольцо и подогрел слухи о разводе

Молодой муж Аллы Пугачевой подтвердил, что снял обручальное кольцо. В личном блоге Максим Галкин* (*признан иноагентом на территории РФ) отреагировал на слухи о разводе с певицей и объяснил, почему больше не носит украшение.

Недавно Максим Галкин* подогрел слухи о проблемах в браке с Аллой Пугачевой, которая старше него на 27 лет. Юморист отправился на гастроли без обручального кольца, что заставило подписчиков думать о грядущем разводе пары. Шоумен вышел на связь в личном блоге и раскрыл: он снял украшение еще в августе после аварии во время велопрогулки в Латвии. По словам артиста, он несколько недель лечил руку, но отек до сих пор не спал до конца.

Ученым удалось объяснить загадочные образования на Венере

Тайна гигантских геологических образований на Венере, известных как «короны», разгадана: «стеклянный потолок» в мантии удерживает тепло и создает медленные течения, приводящие к их образованию, сообщает space.com со ссылкой на исследование ученых.

Венера и Земля, схожие по размерам и плотности, кардинально различаются в своей эволюции. На Венере насчитывается более 700 коронообразных структур разного размера. Их происхождение остается загадкой, так как на Венере отсутствуют тектонические плиты, как на Земле, говорится в материале.

Гонщик NASCAR проехал по стене на скорости 320 километров в час

© Scott Coleman/ZUMA/TACC

Американский профессиональный гонщик Зейн Смит проехал по стене на скорости 320 километров в час во время гонки NASCAR. Об этом сообщает Nascar.com.

В воскресенье, 28 сентября, гонки NASCAR прошли на трассе Канзас-Спидвей. В дополнительное время «всё пошло не так», отмечает Nascar.com. Гонщик Джон Хантер Немечек на Toyota Camry врезался в заднюю левую часть Ford Mustang Смита на входе в третий поворот.

Крупный российский завод перешел на четырехдневку

© АвтоВАЗ

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ в понедельник, 29 сентября, перешёл на сокращённый режим работы. Об этом рассказал председатель первичной профсоюзной организации концерна Сергей Зайцев.

Информация о переходе тольяттинского автогиганта на четырёхдневку появилась в СМИ ещё несколько недель назад. 19 сентября глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что окончательное решение не принято. Но теперь на Волжском автозаводе подтвердили: предприятие перешло на укороченную рабочую неделю.

