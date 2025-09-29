Армения и США начали обсуждение деталей открытия «Пути Трампа»

Армения и США начали обсуждать детали открытия коридора через армянскую территорию, который соединит западную часть Азербайджана с Нахичеванью. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Американская делегация недавно посетила Армению. Обсуждения начались, эти обсуждения продолжатся», — сказал он.

В начале августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между республиками Южного Кавказа. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов.

Трамп выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку. Американский лидер также пообещал сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что Армения передаст США Зангезурский коридор.