Показано роскошное убранство поезда западных политиков для поездок в Украину. Соответствующий материал публикует aif.ru.

По данным издания, мировые лидеры ездят в Киев в специально отведенных 10 роскошных вагонах с кухнями, спальнями и современными интерьерами. Так, для визита президента Франции Эммануэля Макрона, экс-федерального канцлера Германии Олафа Шольца и бывшего Председателя Совета министров Италии Марио Драги отвели вагон с одной двуспальной кроватью.

Отмечается, что среди спецвагонов «Укрзализныця» (Украинской железной дороги) есть вагон номер 047-0007, убранство которого полностью состоит из золота — от люстр и мебели до санузла и двуспальной кровати. Однако журналисты издания подчеркнули, что ни один лидер в данном интерьере не был замечен.

"Это, конечно, не такие бронированные вагоны в стиле Троцкого или Сталина, но там есть все необходимое — охрана, связь и высокий уровень комфорта. В любом служебном транспорте для президента на Украине есть все для работы и отдыха — чтобы спать, выпивать, общаться с противоположным полом и так далее". Владимир Скачко, политолог

Известно, что поезда со спецвагонами начинают свой путь из Польши. Политики прилетают в аэропорт Жешув-Ясенка, затем перемещаются на поезде из Пшемысля в Киев. При этом один из вагонов использует сам Владимир Зеленский.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

В 2023 года на таком поезде в Киев приезжал бывший президент США Джо Байден. Для него выделяли обновленный вагон 036-7007 с гостиной, двумя спальнями, кухней и ванными комнатами. А бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передвигался в вагоне 032-70311 с просторной кухней, а также санузлом в леопардовой расцветке.

В июле показали роскошное убранство самолета рэпера за 14 миллиардов рублей. Исполнитель Дрейк похвастался обновленным интерьером самолета Boeing 767, стоимость которого оценивается в 185 миллионов долларов