Китай переманивает талантливых инженеров, которым закрыли путь в США

Президент США Дональд Трамп ужесточил правила выдачи виз H-1B, увеличив плату за каждого иммигранта до $100 000, что может повысить барьер для въезда. В ответ Китай упрощает условия виз K для специалистов в технологиях, математике и инженерии, позволяя им жить и работать без предварительного приглашения, сообщает Reuters.

Как отмечается, эти визы не дают гражданства, но могут служить пропагандой. Эксперты считают, что китайские меры не станут серьезным противовесом американским, так как доля иммигрантов в Китае составляет менее 1% населения, а многие компании используют китайский язык. Это не привлечет профессионалов из Индии, несмотря на языковой барьер и напряженность между странами, считают эксперты.

Китай традиционно привлекает этнических китайцев, предлагая им субсидии, но его рынок труда ориентирован на местных специалистов. Визовые послабления КНР — это политический жест, а не экономический стимул, полагают специалисты.

Ранее сообщалось, что плата за американскую визу с 1 октября будет увеличена до $435 из-за нового сбора «за добросовестность» (Visa Integrity Fee). К фиксированной стандартной консульской пошлине в $185 теперь будет добавляться $250. При этом в дальнейшем размер нового сбора может быть увеличен.