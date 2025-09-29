Китай переманивает талантливых инженеров, которым закрыли путь в США

Лера Букина

Президент США Дональд Трамп ужесточил правила выдачи виз H-1B, увеличив плату за каждого иммигранта до $100 000, что может повысить барьер для въезда. В ответ Китай упрощает условия виз K для специалистов в технологиях, математике и инженерии, позволяя им жить и работать без предварительного приглашения, сообщает Reuters.

Китай переманивает талантливых инженеров, которым закрыли путь в США
© Global Look Press

Как отмечается, эти визы не дают гражданства, но могут служить пропагандой. Эксперты считают, что китайские меры не станут серьезным противовесом американским, так как доля иммигрантов в Китае составляет менее 1% населения, а многие компании используют китайский язык. Это не привлечет профессионалов из Индии, несмотря на языковой барьер и напряженность между странами, считают эксперты.

Китай традиционно привлекает этнических китайцев, предлагая им субсидии, но его рынок труда ориентирован на местных специалистов. Визовые послабления КНР — это политический жест, а не экономический стимул, полагают специалисты.

Ранее сообщалось, что плата за американскую визу с 1 октября будет увеличена до $435 из-за нового сбора «за добросовестность» (Visa Integrity Fee). К фиксированной стандартной консульской пошлине в $185 теперь будет добавляться $250. При этом в дальнейшем размер нового сбора может быть увеличен.