Зеленский оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна присоединиться к Евросоюзу, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Его слова с Варшавского форума по безопасности приводит газета The Guardian.

© Газета.Ru

«Украина должна присоединиться к ЕС, и она это сделает», — заявил Зеленский.

Он призвал сделать так, чтобы евроинтеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики той или иной страны», намекая, вероятнее всего, на Венгрию.

«Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно - любой зависимости от России» – сказал президент Украины.

10 сентября посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что республика может стать полноправным членом Евросоюза уже к 2030 году. По ее словам, конфликт на Украине замедляет процесс, но все идет к тому, чтобы вступление Киева в ЕС завершилось до 2030 года.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года приняли решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

