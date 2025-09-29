Умер один из организаторов похорон принцессы Дианы Мартин Нири

27 сентября умер Мартин Джерард Джеймс Нири, известный английский музыкант, органист, певец, дирижер, хормейстер.

Некролог артиста опубликован в The Sunday Times. У исполнителя была болезнь Паркинсона.

Нири в частности был известен как один из организаторов похорон принцессы Дианы. Именно по настоянию Нири в программу музыкальной части церемонии, которую он курировал, была включена вещь Элтона Джона Candle in the Wind.

Оригинальная песня вышла в 1973-м, она посвящена Мэрилин Монро, релиз ее новой версии, посвященный памяти Дианы, состоялся 13 сентября 1997 года. Версию спродюсировал "пятый битл" Джордж Мартин.

Вскоре после этого Нири со скандалом отказали в его должности органиста, хормейстера и музыкального руководителя в Вестминстерском аббатстве, обвинив в финансовых махинациях.

Дело было резонансным и рассматривалось с высшей инстанции.

Мартин Нири родился в 1940 году. Пел с восьми лет - был певчим на коронации Елизаветы II в 1953-м. Окончил Кембридж. Выступал как музыкант и музыкальный консультант на ряде экранных проектов, в том числе нескольких - о принцессе Диане.