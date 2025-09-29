Американцам посоветовали притворяться канадцами из-за Трампа

Американский комик и телеведущий Джимми Киммел посоветовал американцам притворяться канадцами после выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Отрывок шоу Киммела опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Выступая в ООН, Трамп заявил, что США переживают «золотой век». Трамп также повторил свое спорное утверждение, что ему удалось положил конец семи войнам. За это, по мнению американского президента, он заслуживает Нобелевской премии мира.

Затем Трамп раскритиковал европейских политиков, заявив, что у Европы «серьезные проблемы». Он сказал, что в регион «хлынула волна нелегальных мигрантов, какой еще никто не видел». Президент США заявил, что иммиграция и «самоубийственные идеи в области энергетики» приведут к «гибели Западной Европы».

«Если вы не видели речь Трампа в ООН, скажу так: если вы в этом году поедете отдыхать за границу, лучше притворитесь канадцем. Это был час хвастовства, запугивания и БР. Знаете, что означает БР? Брехня», - так Киммел описал выступление Трампа.

Как отметил ведущий, Трамп сказал своим зарубежным коллегам, что Америка - «самая лучшая страна на свете», а если они «не будут его слушать, их страны отправятся в ад». За рубежом это не вызвало восторга, заключил Киммел.