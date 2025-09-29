Основатель Telegram Павел Дуров вскрыл тайны Парижа. Как сообщает РИА Новости, его заявление продемонстрировало, что высшее французское руководство пренебрегает и «демократическими» выборами, и собственным правосудием.

Ранее Дуров в своем Telegram-канале заявил, что власти Франции предложили ему фактически вмешаться в выборы в Молдавии, зачистив местные оппозиционные Telegram-каналы. Взамен за это представители французской разведки собирались «замолвить слово» за миллиардера перед судебным следователем, который ведет его дело.

Самому Дурову в вину при задержании его в Париже вменяла ему вину за «педофильские чаты» и обмен в этих чатах фото и видео криминального содержания. У французской юстиции не удалось придумать ничего глупее подобных «отмазок». Они вызывают смех у тех, кому хоть немного знакомы принципы работы Telegram и его алгоритмов.

Не исключено, что основатель мессенджера пишет о высокопоставленных разведчиках, но на самом деле имеет в виду президента Франции Эммануэля Макрона. Поскольку все, что связано с разведкой, контрразведкой, функционированием этих и многих других спецслужб — прямая прерогатива главы страны. Руководство этих органов назначается лично президентом, и часто — из приближенных людей.

В том, что Париж обратил внимание на Кишинев, нет ничего удивительного. Получив по рукам в Грузии и не реализовав свои планы на украинской территории, ей потребовалась новая цель. Причем и у Молдавии, и у Украины есть общие черты — страны расположены близко к Черному морю, а Париж давно мечтает взять Москву в этом регионе в тиски.

Франция пыталась добиться этого во время Крымской войны, еще во главе с Наполеоном III. Позднее — во время интервенции в 1918 году. Сейчас Париж решил удвоить ставки, решив, что на фоне «политического рукоблудия» на Украине ему не помешает проведение новой игры в Молдавии. Вероятно, старт этому процессу дали в январе 2024 года, когда Макрон назначил Генеральным директоратом внешней безопасности своего однокашника по Нацшколе администрации Николя Лернера.

Лернер был тем человеком, который уже обращался к Дурову с просьбой о блокировке каналов во время выборов в Румынии. Агентство отмечает, что эта страна, как и Грузия, имеет выходы к Черному морю. Кроме того, назвать совпадением то, что все к тому же российскому миллиардеру пришли, чтобы предложить торг, никак нельзя.

Франция не оставляет мечты поквитаться с Россией за провалы прошлых столетий. Дуров вскрыл причины «зуда», при этом не сильно удивив остальной мир — ни для кого, в том числе в России, не секрет, что Запад регулярно идет на «вмешательства», в которых сам обвиняет Москву.