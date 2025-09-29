Высокопоставленные члены британского правительства использовали партийную конференцию Лейбористов в Ливерпуле, чтобы направить Москве недвусмысленный сигнал о поддержке Украины. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Министр обороны Джон Хили в своем выступлении подчеркнул, что в этом году Великобритания предоставила Киеву самый высокий уровень военной помощи за все время.

«Наше послание Москве из Ливерпуля сегодня таково: президент Путин, вам не победить. ... Соглашайтесь на мир», — обратился Хили к делегатам съезда.

Как отмечает издание, министр обороны Великобритании играет ведущую роль в организации международной помощи Украине. После выхода США из руководства Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»), Хили сопредседательствует в этом альянсе вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в процессе украинского урегулирования произошла пауза. При этом он подчеркивал, что это возникло из-за нежелания Киева продолжать диалог.