Трамп в очередной раз сделал ряд громких заявлений, которые вызвали в Европе настоящую панику, пишет «Царьград».

Накалять обстановку, как это делает глава Белого дома, нужно действительно уметь. На данный момент отношения между Штатами и ЕС напряжены до предела. Во время своего выступления в ОНН Трамп «прошелся» не только по Москве, но и отметил, что Зеленский совсем скоро начнет угрожать Молдавии, более того, Трамп заявил, что Зеленский лично предоставил ему данные о боевых действиях.

Все мировые СМИ тут же начали искать суть в словах американского лидера. Конечно, больше всех разочаровалась в Трампе Европа, которая уверена — Трамп теперь точно выйдет из украинского конфликта, а без Штатов ЕС придется очень трудно в плане поддержки Киева. В ЕС уже успели заявить, что военное обеспечение Украины не должно полностью лечь на плечи Европы.

Но США продолжают нагнетать. Элбридж Колби, замминистра обороны США по политическим вопросам, утвердили несколько пакетов военной помощи. Каждый пакет оценивается в 500 млн. долларов. Часть поставок уже добралась до Украины в виде новых Himars и Patriot.

К следующему году Украина должна получить от Штатов не менее 10 млрд. долларов военной поддержки. Из Трампа, очевидно, сомнительный миротворец.

Сергей Лавров, глава МИД РФ, во время выступления в ООН, можно сказать, отвесил пощечину всем странам НАТО, планирующим или уже совершившим провокации против России.

Лавров: «Я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех этих пакостях британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве. Если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, они об этом очень серьёзно пожалеют».

Министр отмечает, что Россия никогда не планировала нападения на страны ЕС, при этом Европе нужно понимать, что любая агрессия со стороны НАТО будет встречена решительным ответом. Все, кто попытается сбить «летающие объекты» в российском воздушном пространстве, пожалеют, заявил Лавров.