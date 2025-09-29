Названы возможные причины скачков радиации на Украине
Портал «Царьград» рассказал о новой версии повышения радиационного фона в Одесской, Полтавской и Кировоградской областях. Портал заявил, что ВСУ могли перемещать «опасный груз», пытаясь спрятать его во время атак по военным объектам, «но, вероятно, не вышло».
В августе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обвинил Украину в перевозке грузов с радиационным фоном через одесский порт. Он заявлял, что в ежедневных наблюдениях фиксируются большие колебания радиационного фона в порту.
По словам Лебедева, этими грузами могут быть бочки с отработанным топливом с АЭС, в том числе из Франции. Он привел версию, согласно которой эти грузы отправляют на территорию рядом с Ровенской АЭС.
В конце августа сообщалось о радиационной опасности в Полтавской области (позже местные власти заявили, что предупреждение было ложным), а в сентябре - в Кропивницком районе Кировоградской области. «Царьград» отмечает, что в Одесской области радиационный фон в последнее время «внезапно пришёл в относительную норму».
«То есть боевики перемещали опасный груз, пытаясь его спрятать от прилётов, но, вероятно, не вышло», - предположил портал.