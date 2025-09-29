Туск заявил о начале в Европе "войны нового типа"

Европа стоит перед лицом «войны нового типа», и главная задача сегодня — заставить всё западное сообщество осознать эту реальность. С таким предупреждением выступил в Варшаве на конференции по безопасности Warsaw Security Forum премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

«Самая большая и важная задача для наших лидеров общественного мнения сегодня — заставить других людей... все западное, трансатлантическое сообщество, осознать: это война», — заявил Туск. Он добавил, что хоть эта война и кажется «странной», она, тем не менее, является фактом. «Мы этого не хотели, это иногда странно, война нового типа, но это все равно война», — подчеркнул польский премьер.

Заявление прозвучало на фоне растущих разногласий между США и Европой в вопросе поддержки Украины. Туск прямо указал на трещины в трансатлантическом единстве.

Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности за Украину на Евросоюз

«Иногда складывается впечатление, что что-то трещит по швам», — сказал он.

Поводом для беспокойства послужили недавние слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Киев мог бы «сражаться и забрать все территории» при поддержке Европы, фактически перекладывая на нее основную ответственность. В ответ на это глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что Европа не способна в одиночку поддерживать Украину без помощи Вашингтона. Сам Туск тогда открыто обвинил Трампа в попытке снять с себя бремя помощи Киеву.