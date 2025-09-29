Фон дер Ляйен сделала заявление о выборах в Молдавии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с результатами парламентских выборов и заявила о готовности Евросоюза поддержать Кишинев в стремлении вступить в ЕС.

"Молдова, у вас снова получилось. <...> Ваш выбор понятен: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем с вами на каждом этапе пути", - написала политик в X.

Глава Европейского совета Антониу Кошта в Х также заявил, что народ Молдавии, несмотря на якобы давление и вмешательство со стороны России, сделал четкий выбор в пользу демократии, реформ и европейского будущего. В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас безосновательно обвинила Россию в "распространении дезинформации" о выборах в Молдавии и заявила о поддержке страны "на пути в ЕС".

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы, в которых приняли участие 52% внесенных в списки избирателей. По предварительным данным ЦИК после подсчета 99,9% протоколов, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 50,16%, Патриотический блок - 24,19%. Оппозиция уже заявила о несогласии с итогами голосования и планах обжаловать результаты в связи с многочисленными нарушениями прав избирателей. У блока проевропейских партий "Альтернатива" 7,97%, у "Нашей партии" - 6,20%, проевропейской партии "Демократия дома" - 5,62%. Согласно этим данным, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте, Патриотический блок - 26, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, "Наша партия" - 6, партия "Демократия дома" - 6. Такой перевес партия власти может получить благодаря перераспределению голосов, отданных за не прошедших в парламент конкурентов. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.