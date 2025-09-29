Британский политик раскрыл детали задержания в Лондоне по возвращении из Москвы

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй сообщил, что полиция лондонского аэропорта Гатвик допрашивала его вместе с супругой в общей сложности 9 часов по возвращении из Москвы. Об этом политик рассказал в видео, опубликованном на его собственном YouTube-канале.

«Нас допрашивали. Меня примерно четыре часа, а Гаятри — около пяти. Затем нас отпустили без предъявления обвинений. Да и что нам можно было предъявить? Какое отношение к терроризму могли иметь я и Гаятри? (...) Почему вы восхищаетесь [главой МИД России Сергеем] Лавровым? Почему вы дружественно настроены к Китаю? То есть к стране, с которой Великобритания поддерживает полноценные дипотношения? Как это имеет отношение к терроризму?» — возмутился политик.

Гэллоуэй подчеркнул, что правоохранители не назвали ни одной конкретной причины для проведения проверки на протяжении всех 9 часов. Он допустил, что истинной причиной задержания было намерение британской полиции «получить доступ к перепискам супругов».

27 сентября Гэллоуэя и его супругу по возвращении из Москвы задержали в аэропорту Лондона на основании третьего раздела Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года. Позже политика вместе с женой отпустили без предъявления обвинений.