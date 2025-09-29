Обзор иноСМИ: кто переубедил Трампа в вопросе Украины, Россия проверяет НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Zuma/TACC

«Украина на грани банкротства»

Украина формально находится в статусе банкрота уже несколько недель, пишет Berliner Zeitung. В начале июня страна столкнулась с суверенным дефолтом после того, как правительство решило не выплачивать держателям ее бумаг долги на сумму в 2,6 миллиарда долларов. Министерство финансов Украины заявило, что планируемый дефолт стал частью более широкой стратегии. Она заключается в реструктуризации суверенных обязательств Киева для «обеспечения долгосрочной устойчивости долга без ущерба для Украины». Ценные бумаги, выпущенные в 2015 году в рамках предыдущей реструктуризации украинского долга, дают держателям право на выплаты в случае, если рост ВВП страны превысит три процента.

Украина сообщила о 5,3-процентных темпах роста в 2023 году, обусловленных внутренним военным производством, а также внешними займами и выплатами. Группа инвесторов заявила о «разочаровании» из-за дефолта и готовности искать «взаимоприемлемое решение». При этом Украине срочно нужны деньги на ведение боевых действий. Даже самые ревностные союзника Киева балансируют на грани финансового краха и не могут собрать огромные суммы, необходимые стране. Стоимость финансового выживания Украины превышает возможности Германии, Франции и Британии. В ЕС хотят использовать замороженные российские активы, чтобы помочь Киеву, но это очень рискованно для европейских налогоплательщиков. Если активы исчезнут, например, если санкции истекут, и Россия получит свои деньги обратно, а Украина не сможет расплатиться с кредиторами, это придётся сделать европейским правительствам.

«Карл III помог переубедить Трампа по Украине»

Король Британии Карл III сыграл решающую роль в попытках убедить президента США Дональда Трампа, что ВСУ способны быть эффективными, пишет The Times со ссылкой на администрацию Владимира Зеленского. В офисе Зеленского заявили, что личные переговоры Карла III с президентом США во время государственного визита в Лондон были «очень важны».

Король принимал Трампа в Виндзорском замке, присутствовал на обеде и ужине и сопровождал президента США в течение дня. На государственном банкете король, обращаясь к американскому президенту, упомянул Украину, подчеркнув, что США и Британия «сражались вместе в двух мировых войнах». После этого визита Трамп сделал несколько заявлений в поддержку Киева.

«Европа планирует создать «стену дронов», но это вряд ли поможет»

Страны Северной и Восточной Европы требуют от других государств ЕС солидарного участия в обороне от беспилотников. Планы пока неясны, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Россия «испытывает ЕС и НАТО на прочность, и ответ должен быть решительным, сплочённым и немедленным». Кубилюс имел в виду недавние нарушения воздушного пространства в Польше, Эстонии, Румынии, а затем и в Дании. Россия все обвинения отвергает.

Из-за дронов, которые управлялись «опытным оператором», пришлось закрыть главный аэропорт Дании в Копенгагене. Встреча министров обороны восьми восточноевропейских, скандинавских и балтийских стран в Хельсинки должна была дать ответы на самые главные вопросы. Кубилюс заявил о намерении возвести «стену дронов», но подчеркнул, что этот ответ не «немедленный». По словам Кубилюса, важнейшим приоритетом является расширение возможностей разведки. Используемые сейчас системы эффективны в обнаружении истребителей и управляемых ракет, но не низколетящих беспилотников. Независимо от того, как в конечном итоге будет оборудована европейская «стена дронов», она вряд ли будет полезна в случае инцидентов в аэропортах с мелкими управляемыми дронами, подчеркивает Neue Zürcher Zeitung. Сбивать их в густонаселенном районе опасно, а использование «глушилки» вблизи аэропорта может иметь нежелательные последствия, отмечается в статье.

Volkswagen в Германии стал на 73 процента дороже, чем в Китае

Немецкие производители снова инвестируют миллиарды в двигатели внутреннего сгорания. Возвращение на этот путь звучит как отступление, пишет Focus. BYD, Xiaomi и другие китайские компании выходят на рынок Европы с мощными электромобилями. Немцы же борются с издержками и ценами. По мнению автора статьи, «возвращение в прошлое» может стать опасным шагом для немецкой промышленности. Он указал, что ценовой разрыв электрокаров и авто с двигателями внутреннего сгорания сокращается. Зарядка становится быстрее, а запас хода увеличивается. Бензин и дизельное топливо дорожают из-за налогов на выбросы. По мнению автора Focus, следующий бум электромобилей не за горами. Возрождение обойдется в миллиарды: оно требует новых двигателей, новых платформ и новых стандартов выбросов.

В США при Дональде Трампе доминирует подход «Сделаем восьмицилиндровые двигатели снова великими». Новое руководство страны преуменьшает влияние выбросов на климат. Старые двигатели V8 снова считаются перспективными и почти не требуют инвестиций. В Европе это не сработает. Экологичные двигатели внутреннего сгорания тут стоят огромных денег. В то же время сравнение цен наглядно демонстрирует проигрыш европейских компаний китайским: в среднем Volkswagen в Германии стоит на 73 процента дороже, чем в Китае. Для Volvo эта разница составляет девять процентов, а для BMW - четыре процента (BMW 3-й серии до вычета налогов в Германии стоит примерно на 8000 евро дороже, чем в Китае). Focus подчеркивает, что немецкие марки вынуждены устанавливать конкурентоспособные цены в Китае. По мнению автора, ЕС «рубит сук, на котором сидит», а дорогой двойной путь - двигатели внутреннего сгорания плюс электромобили - ослабляет европейцев. Европе стоит «продолжать курс на электромобили, снижать издержки и расширять зарядную инфраструктуру».

«Россия проверяет НАТО?»

В Европе продолжают обвинять Россию в нарушениях воздушного пространства. За последние несколько недель в СМИ появилось множество новостей на эту тему. Недавно Норвегия и Дания объявили о беспилотниках над аэропортами Осло и Копенгагена, что привело к приостановке полётов на несколько часов. Однако обвинения в адрес России без каких-либо доказательств похожи на попытку «подготовить почву для войны и наращивания вооружений», пишет турецкое издание Evrensel.

Эскалация напряжённости в отношении России началась 9 сентября, когда появилась информация о беспилотниках в Польше. Самым значимым кадром, опубликованным Польшей, стал удар по крыше дома в одной из деревень. Немецкие СМИ опубликовали эти кадры 10 сентября под заголовком «Российские беспилотники повредили дом в Польше». Однако это заявление оказалось ложью. В Польше позже сообщили, что ракета, попавшая в дом, была выпущена польскими военными самолётами. Недавние провокации усилили «страх перед войной» в Восточной и Центральной Европе, особенно в странах Балтии. Правительства, оружейные монополии и военные лоббисты используют эти провокации для дальнейшего вооружения и милитаристской политики, заключил автор статьи.