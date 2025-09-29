Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на его слова об урегулировании на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский нахамил белорусскому лидеру Александру Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании украинского конфликта.

— Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил о существовании «хорошего» предложения по урегулированию конфликта на Украине, о котором, в том числе, знает президент США Дональд Трамп. Белорусский президент также заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с Владимиром Зеленским. По его словам, у него есть, что ему сказать.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс также отметил, что Москва в последнее время высылает отказы в проведении трехсторонней встречи с делегацией Киева и Вашингтона.

Лукашенко призвал Трампа не строить планы продажи оружия ЕС для поставок Украине

Также глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН добавил, что Россия все еще готова к переговорам по устранению первопричин конфликта между Москвой и Киевом.