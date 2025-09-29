Конфликт на Украине, скорее всего, завершится так же, как и Первая мировая война, когда одна из сторон исчерпает ресурсы для его продолжения. Такой прогноз в интервью CNN дал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Нынешняя война, скорее всего, закончится так же, как Первая мировая. Одна или другая сторона исчерпает запасы для её продолжения", - сказал он.

Глава МИД Польши при этом в очередной раз призвал Запад усилить давление на экономику России и увеличить военную помощь Киеву, чтобы Москва поняла, что "не может победить" и тогда, по его мнению, возможны мирные переговоры.

Сикорский также напомнил об изменившейся риторике президента США Дональда Трампа и отметил, что Украина пытается наносить ущерб России, атакуя нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме этого он заявил, что конфликт "разрушает будущее России".

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможнось поставок Украине нового оружия, заявил: "Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику".