Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако с условиями.

По его словам, дипломатический процесс может стартовать с линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия. Лидеры могли бы согласовать прекращение огня, а команды — разработать план завершения конфликта.

Зеленский оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз

"Однако Россия не должна наносить новые линии границ на Украине", - высказался Зеленский на форуме по безопасности в Польше.

