Существование Европейского союза (ЕС) может быть под вопросом после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение высказал вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Российско-украинский конфликт имеет огромное воздействие на мир и порядок. Россия, скорее всего, выйдет из этой войны как уважаемый полюс, а само существование Евросоюза может быть под сомнением. Не говоря о статусе Евросоюза как полюса не только со стороны международного сообщества, даже со стороны его собственных атлантических партнеров", - сказал он в ходе сессии "Что такое многополярность? Симфония, анархия, баланс или непрерывный конфликт?".

По словам эксперта, если взглянуть на ход конфликта, то видно, что РФ "явно выигрывает, продвигается на несколько кв. км каждый день". Однако Запад отказывается признавать это, заметил специалист.

Гун Цзюн признал, что текущая "система мирового управления распадается, равновесие разваливается, и прежде, чем что-то новое появится, будет хаос".

"Есть и должно возникнуть новое равновесие в системе мирового управления", - заключил он.

О заседании

ХХII ежегодное заседание клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.