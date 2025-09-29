Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты парламентских выборов в Молдавии, поздравив нынешнего президента республики Майю Санду с успехом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом Молдавии Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха», — написал Зеленский.

По его словам, России якобы не удалось провести «подрывную деятельность и дезинформацию» в республике, а Украина всегда поддерживает Молдавию.

Молдавии предрекли раскол

Ранее стало известно, что оппозиционный Патриотический блок победил на парламентских выборах в Молдавии на участках в России и Приднестровской Молдавской республике (ПМР). По итогам обработки 100 процентов протоколов оппозиция набрала на российских участках 67,44 процента.