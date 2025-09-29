Молдавии предрекли раскол

Президент Молдавии Майа Санду задействовала на досрочных парламентских выборах весь набор «грязных технологий», а после выборов страна окажется расколота еще больше. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, что 28 сентября в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 99,65% протоколов в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия «Действие и солидарность», предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских кресла, а оппозиция — 47.

«Парламент Молдавии избран голосами европейской диаспоры. Ставленница Брюсселя Санду выполнила заказ Запада, задействовав на выборах весь набор грязных технологий и "двойных стандартов". От избирательного процесса практически было отсечено Приднестровье, ограничены права молдован, проживающих в России, сняты с дистанции оппозиционные политические партии», — заявил Слуцкий.

Лидер ЛДПР заметил, что при всех нарушениях избирательных прав и свобод, а также явных фальсификациях, «Действие и солидарность» едва приблизилось к голосам, которые отдали за оппозиционные партии. Он назвал показательным то, что внутри страны победила оппозиция, однако голосовавшие за рубежом перевесили чашу весов в пользу партии Санду.

«Реальная воля большой части народа перечеркнута в угоду требованиям "коллективной Европы", которой наплевать как на национальные интересы страны, так и на ее граждан. Режим Санду ведет Молдавию по пути Украины», — написал Слуцкий.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборов как в национальных, так и в международных судах.