Оппозиция Молдавии заявила о намерении провести акции протеста

Блок «Победа» намерен обсудить свои действия и призвать жителей Молдавии к акциям протеста после выборов. Об этом заявил лидер оппозиционного объединения Илан Шор.

«Да, будем [призывать к акциям протеста]. Мы четко понимаем, что ближайшие день-два мы обсудим план действий со своими коллегами, после чего призовем к этому наш электорат», — уточнил Илан Шор.

Накануне в Молдавии прошли выборы в парламент республики. Им предшествовал отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционный блок «Победа» и партию «Великая Молдова».

Активность спецслужб Франции на выборах в Молдавии объяснили

После подсчета бюллетеней правящая партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду набирала более 50% голосов избирателей и получила большинство в парламенте. На втором месте Патриотический блок экс-президента Игоря Додона. Замыкает тройку партия «Альтернатива».