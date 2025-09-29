Франция, вмешиваясь в дела Румынии и Молдавии, преследует ряд целей. Среди них, в частности – рост геополитического влияния, противостояние с Россией, а также подготовка к расширению НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о просьбе Парижа помочь Молдавии блокировать каналы перед выборами.

© DUMITRU DORU/EPA/TACC

«Если не брать в учет ЦРУ, то британские и французские спецслужбы после окончания холодной войны взяли под свой контроль процессы в Восточной Европе», – отметил германский политолог Александр Рар.

Он уточнил, что «Британия хозяйничает повсюду, а французские агентурные связи в особенности наблюдаются в Румынии, франкофонской стране». По мнению собеседника, французы часто вмешивались в дела Бухареста и Кишинева.

«Цели Парижа ясны, среди них, в частности – рост геополитического влияния, противостояние с «имперской Россией», а также подготовка к расширению НАТО», – перечислил Рар.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что после задержания во Франции к нему через посредников обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные группы перед выборами президента в Молдавии.

В Молдавии оппозиция отказалась признавать итоги выборов

«В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров. «Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», – прокомментировала слова предпринимателя официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Здесь все, что вы хотели знать о «высоких европейских демократических» стандартах. Цензура, вмешательство в выборы и внутренние дела «суверенного» государства», – отметил в свою очередь Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Напомним, заявление Дуров сделал в день проведения парламентских выборов в Молдавии. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, президентская партия «Действие и солидарность» набрала 50,16% голосов избирателей, следует из данных центральной избирательной комиссии.

Примечательно, что весной бизнесмен рассказал о просьбе французской стороны, схожей с той, что поступила в отношении молдавских каналов, только в адрес румынских консерваторов. Дуров заявил, что категорически отказал просителю. МИД Франции назвал владельца Telegram совершенно необоснованными обвинениями» и выложил скриншот его поста с печатью «фейк».